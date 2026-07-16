Россиянам рассказали, как задержка китайских автомобилей повлияет на цены

Увеличение сроков поставок машин из Китая с трех-четырех недель до полутора месяцев не скажется на росте цен на эти транспортные средства. Об этом 360.ru сообщил автомобильный эксперт и бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

По его словам, собирающие машины в России производители не пострадают, а для импортеров просто невыгодно поднимать цены в условиях сниженного спроса.

«В сегменте альтернативного ввоза ключевой момент — курс рубля к иностранным валютам. Там подвижность ценообразования очень большая. У официально поставляемых машин такая зависимость тоже есть, но там хеджированы риски», — добавил Мосеев.

Подробнее о том, что стало причиной задержек китайских автомобилей и как это скажется на наполнении рынка, читайте в нашей статье.