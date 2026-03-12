В России расширили возможности возврата билетов на пригородные поезда

Билеты на пригородные поезда с указанием мест с 1 сентября можно будет вернуть через мобильные приложения и сайты перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Раньше сделать это можно было только очно через билетные кассы. При этом остальные правила остаются прежними: в частности, при возврате менее чем за два часа можно будет получить назад только половину от стоимости билетов.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания анонсировала установку 350 валидаторов нового поколения. Они смогут работать автономно при проблемах с электроснабжением за счет встроенных аккумуляторов. Установят их на пяти направлениях Московской железной дороги, в том числе на трех диаметрах.