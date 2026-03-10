ЦППК установит свыше 350 автономных валидаторов в Подмосковье в этом году

В этом году Центральная пригородная пассажирская компания обновит валидаторы. Планируется установить свыше 350 устройств нового поколения.

Их ключевая особенность — способность функционировать автономно при отключении электричества за счет встроенных аккумуляторов.

Проект реализуют при поддержке правительств Москвы и Московской области. Согласно плану модернизации, около половины новых устройств (примерно 170) заменят устаревшее оборудование на 13 станциях, расположенных на первой, второй и четвертой линиях Московских центральных диаметров.

Оставшаяся часть терминалов отправится на более чем 30 платформ за пределами диаметров, охватив Рижское, Савеловское, Белорусское, Курское и Казанское направления.

«После завершения работ размер парка валидаторов на станциях ЦППК превысит 2220 устройств — это самая крупная сеть в России. Все устройства произведены на территории нашей страны и каждое третье из них способно работать при отключении электроэнергии, что делает билетную систему стабильнее и позволяет пассажирам начинать и завершать поездки бесперебойно», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Напомним, что первые автономные терминалы компания начала использовать еще в 2023 году — они появились в преддверии запуска третьей и четвертой линий МЦД.

Технология уже подтвердила свою эффективность. Современные устройства оснащены ударопрочными корпусами, а также защитой от пыли и влаги, что гарантирует их работоспособность в любых погодных условиях. Кроме того, валидаторы оборудованы яркой светодиодной подсветкой, благодаря чему информация на дисплее остается читаемой как в солнечный полдень, так и в темное время суток.