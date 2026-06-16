Россиянам объяснили риски езды на авто в ливень

Автоэксперт Осипов предупредил водителей о риске гидроудара при езде в ливень

Одна из самых опасных ситуаций для автомобилистов, которые могут возникнуть во время ливней, — гидроудар. Об этом в беседе с 360.ru заявил автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов.

По его словам, он возникает, когда жидкость проникает в мотор через воздухозаборные каналы, которые у многих машин находятся в зоне переднего бампера.

«И если мотор хлебнет воды, то вы получите гидроудар и дорогостоящий ремонт силового агрегата», — объяснил эксперт.

Чтобы избежать этой проблемы, не следует пытаться преодолевать глубокие лужи. Безопасная глубина определяется дорожным просветом и обычно не превышает 12–14 сантиметров.

Если вода доходит до середины колеса, лучше не рисковать. В таких случаях нужно ехать на низкой скорости, держа ровный газ, чтобы не залить выхлопную трубу.

Также Андрей Осипов рассказал, как действовать, чтобы не попасть в водную ловушку. Подробнее — в нашей статье.