Россиянам объяснили, почему важно пристегиваться в автомобиле

Даже при срабатывании подушки безопасности тяжесть травм при попадании в ДТП увеличится, если не пристегиваться ремнем безопасности. Об этом 360.ru сообщила инструктор по безопасному вождению Екатерина Каренина.

«Если водитель или пассажир пристегнуты, то когда подушка выстрелит из руля, она выполнит свою функцию. Если вы не пристегнуты, то полетите навстречу подушке. Соответственно, травм не избежать», — пояснила эксперт.

Также ремень безопасности позволяет остаться закрепленным внутри автомобиля в случае его переворачивания или другой подобной ситуации. Если не пристегнуться, человека будет швырять по всему салону, что только увеличит вероятность тяжелых травм.

Ранее в ГИБДД отмечали, что возможность гибели пассажира спереди во время аварии увеличивается в пять раз, если пассажиры сзади не пристегнуты.