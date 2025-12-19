Ремни спасают жизни. Водителям и пассажирам напомнили о безопасности в авто
Автоэксперт Осипов рекомендовал использовать ремень безопасности при поездке
Водителям и пассажирам всегда необходимо пристегиваться в автомобиле при любых поездках. Об этом 360.ru заявил автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов.
Он напомнил, что краш-тесты автомобилей неоднократно доказали, что ремни жизненно необходимы в случае ДТП.
«Вы прижимаетесь к сиденью, что минимизирует травмы, когда в момент инерции вы можете столкнуться с лобовым стеклом или передним креслом. Даже если машина перевернется, от сиденья вы не улетите», — сказал специалист.
Осипов добавил, что при проектировании автомобилей все меры безопасности на обеспечение жизненного пространства внутри.
«Условно говоря, капсула, в которой при ДТП на месте пассажиров и водителя приходится наименьшая нагрузка. Ремни безопасности здесь важны. У меня было ДТП, когда в бок врезалась бронированная машина, тогда кузов буквально обнял каркас сиденья, это спасло мне жизнь», — рассказал он.
Особенно опасной автоэксперт назвал ситуацию, когда водитель попадает в аварию непристегнутым, а в машине есть подушки безопасности.
«Всегда учитывается, что человек пристегнут. Но если человек не пристегнут или ставит заглушку, то это смертельный вариант. То есть система думает, что можно открыть подушку безопасности на 100%, а человек не пристегнут. Представьте себе, вы летите вперед и в ваше лицо удар как хук боксера. Перелом носа гарантирован, но возможен перелом шеи с летальным исходом», — подчеркнул автожурналист.
Осипов констатировал, что ремни безопасности в авариях действительно спасают жизни. Это великое достижение человечества, пристегиваться нужно везде и всегда, заключил он.
В ГИБДД отмечали, что возможность гибели пассажира спереди во время ДТП увеличивается в пять раз, если пассажиры сзади не пристегнуты. Почти 80% пассажиров передних сидений могли бы выжить в случае, если бы задние пассажиры были пристегнуты.