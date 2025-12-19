Ремни спасают жизни. Водителям и пассажирам напомнили о безопасности в авто

Водителям и пассажирам всегда необходимо пристегиваться в автомобиле при любых поездках. Об этом 360.ru заявил автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов.

Он напомнил, что краш-тесты автомобилей неоднократно доказали, что ремни жизненно необходимы в случае ДТП.

«Вы прижимаетесь к сиденью, что минимизирует травмы, когда в момент инерции вы можете столкнуться с лобовым стеклом или передним креслом. Даже если машина перевернется, от сиденья вы не улетите», — сказал специалист.

Осипов добавил, что при проектировании автомобилей все меры безопасности на обеспечение жизненного пространства внутри.

«Условно говоря, капсула, в которой при ДТП на месте пассажиров и водителя приходится наименьшая нагрузка. Ремни безопасности здесь важны. У меня было ДТП, когда в бок врезалась бронированная машина, тогда кузов буквально обнял каркас сиденья, это спасло мне жизнь», — рассказал он.