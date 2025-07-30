Россиянам объяснили, почему машину выгоднее привезти из-за границы

Основной причиной сокращения количества выданных автокредитов во втором квартале текущего года на 43,2%, которое констатировало Национальное бюро кредитных историй, стало изменение ключевой ставки ЦБ. Об этом 360.ru сообщил автоэксперт Василий Кисенков.

«До недавнего времени ставка держалась на уровне порядка 20%, сейчас ее снизили на пару пунктов. Однако вопрос о повышении количества выдаваемых кредитов будет актуален только после того, как ставка опустится до 15%. Тогда будет расти и число автокредитов», — сказал он.

По словам эксперта, до этого момента падение продолжится. В таком режиме рынок, предположительно, будет находиться еще около года или двух лет.

На сегодняшний день машину выгоднее привезти из-за границы, отметил собеседник 360.ru. В частности, транспортное средство может быть из Европы, Азии и даже Северной Америки.

«Пока курс доллара сохраняется до 90-95 рублей, выгоднее привезти авто из-за рубежа. Покупая машину самостоятельно, растаможивая, можно приобрести ее на 15-20% дешевле стоимости при приобретении на внутреннем российском рынке», — сказал Кисенков.

При имеющихся планах по покупке транспортного средства за границей эксперт порекомендовал изучить несколько иностранных профильных аукционов, которые, в частности, распространены в Южной Корее и Японии.

Ранее стало известно, что льготные автокредиты стали доступны для семей с двумя детьми.