Россиянам назвали условие, при котором ОСАГО снова резко подорожает

Эксперт по страхованию Новиков: скачка с подорожанием ОСАГО не предвидится

Всего за два дня стоимость ОСАГО резко подскочила в целом ряде регионов. Как объяснил 360.ru директор по развитию ГК «500-400 Страхование» Илья Новиков, причина в том, что с 9 числа Центробанк расширил ценовой коридор на базовый тариф по ОСАГО на 15% в одну и в другую сторону.

«Кроме этого, с 9 декабря у нас изменились территориальные коэффициенты по многим регионам», — добавил специалист.

В Дагестане ситуация серьезная, рост почти на 60%. В Новосибирске тоже значительные изменения. А в некоторых регионах территориальный, наоборот, коэффициент снизился. Например, в Тюменской области.

«Пересмотр стоимости происходит примерно дважды в год. В последний раз было в начале лета. Я предполагаю, что стоимость ОСАГО будет расти, но вряд ли сильно быстрее, чем наша инфляция», — подчеркнул Новиков.

По его словам, нового скачка с подорожанием ОСАГО в ближайшее время не предвидится. Стоимость запчастей для иномарок сильно зависит от курса валют. Если курс доллара не изменится, то и значительного роста цен на ОСАГО не будет, пояснил эксперт.

Однако, если доллар резко подорожает, то ремонт автомобилей станет дороже. Это, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости ОСАГО.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что россияне пренебрегают ОСАГО из-за низких выплат по ДТП. Он отметил, что стоимость запчастей и ремонта рассчитывается по справочникам Российского союза автостраховщиков, которые давно устарели и не отражают реальных рыночных цен.