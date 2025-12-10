Автоэксперт Шапарин отметил, что россияне пренебрегают ОСАГО из-за низких выплат по ДТП

Государственная дума обсуждает идею ввести штраф в 50 тысяч рублей за отсутствие полиса ОСАГО в случае ДТП. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU , что основная причина отказов от покупки ОСАГО — недостаточные компенсации.

Эксперт пояснил, что стоимость запчастей и ремонта рассчитывается по справочникам РСА, которые давно не соответствуют реальным рыночным ценам. В результате водители часто получают суммы, которых не хватает даже на часть ремонта.

«В итоге в обязательной страховке люди видят просто дополнительную пошлину за владение транспортным средством, а не средство защиты от рисков», — подчеркнул специалист.

Шапарин считает, что проблему нужно решать не новыми штрафами, а переработкой системы выплат и обновлением справочников цен.