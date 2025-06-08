Россиянам назвали способы избежать овербукинга на авиарейсах

Пассажиры российских авиакомпаний не имеют никакой страховки от овербукинга, когда перевозчик продает больше билетов на рейс, чем есть в самолете. Как не попасть под овербукинг и извлечь из него выгоду, 360.ru рассказал адвокат Илья Пакконен.

Он пояснил, что причин возникновения овербукинга несколько. Авиакомпании знают, сколько пассажиров могут не явиться на тот или иной рейс, поэтому часто продают больше билетов, чем мест в самолете. Еще такая ситуация может возникнуть из-за смены борта, особенно на популярных рейсах.

Первыми кандидатами на вылет с рейса станут обладатели самых дешевых билетов. На втором месте окажутся те, кто регистрируется позже всех, поэтому лучше всего пройти онлайн-регистрацию заранее.

Юрист добавил, что обычно авиакомпания предлагает тем, кто остался в аэропорту, отправиться другим рейсом. В этом случае пассажиры могут попросить о повышении класса обслуживания за неудобство.

Также авиакомпания обязана предоставить пассажиру горячее питание или питье, если до следующего вылета далеко, а также оплатить трансфер и гостиницу, если ждать придется еще дольше.

«Но есть пассажиры, у которых важные мероприятия или пересадка на другой рейс. В таких случаях можно требовать компенсации вреда. Но если вы дали согласие на перелет следующим рейсом, то про попытку взыскания с перевозчика можно забыть» — отметил Пакконен.

Если все же потраченное время важнее, то сначала необходимо потребовать возврата стоимости билета, а уже потом оценивать стоимость своего потерянного времени.

В случае важного полета, лучше уточнить у представителя перевозчика, можно ли получить место в более высоком классе. В итоге это окажется дешевле, чем потраченные нервы на выбивание компенсации за моральный вред.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил отменить невозвратные билеты и давать компенсации для тех, кто не может лететь.