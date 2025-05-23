Борьба с пустыми креслами. Запрет невозвратных авиабилетов предложили в Госдуме

Ввести полный запрет на продажу невозвратных авиабилетов с возможностью сдачи небольшой компенсации предложил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. В комментарии 360.ru он пояснил, что таким образом в самолетах не останется пустых кресел, а авиакомпании смогут заново продать вернувшиеся к ним билеты.

Он подчеркнул, что невозвратный тариф авиабилетов — самый низкий на рынке и пользуется большим спросом. Но у пассажиров бывают разные ситуации, которые могут привести к срыву поездки.

Понимая, что деньги за билет не вернуть, человек не сообщает об этом перевозчику. В итоге в самолете остается пустое, но оплаченное кресло, а тот, кому нужно срочно улететь, не может купить билет.

«Если бы людям возвращали хотя бы по 500 рублей, то многие стали бы сообщать авиакомпаниям, что не летят, а уже проданные билеты снова поступали в продажу», — пояснил Матвеев.

Депутат подчеркнул, что на авиакомпаниях его предложение никак не отразится, потому что они смогут продать билет дважды.

«В период отпусков эта проблема особенно актуальна, и ее надо решать», — отметил Матвеев.

Он добавил, что сейчас вернуть билет через интернет очень просто с технологической точки зрения. Кроме того, это поможет и людям, которые хотели бы улететь, но не могут купить себе место в салоне из-за того, что все билеты проданы, и авиакомпаниям — они смогут заработать.

В конце мая заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев предложил легализовать овербукинг для рейсов, которые летают не реже двух раз в сутки. Он пояснил, что сейчас авиакомпании уже используют сверхбронирование билетов, но регулирующего механизма у этой процедуры нет.

Предложение раскритиковал глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его словам, это создаст трудности для людей, потому что доказать превышение брони на рейс сегодня могут только профильные ведомства или прокуратура.