Россиянам напомнили о штрафах при выезде на встречку без разметки

Юрист Адамс: за выезд на встречку при отсутствии разметки оштрафуют на 5 тысяч

Автолюбителей, выезжающих на полосу встречного движения, могут оштрафовать на пять тысяч рублей либо лишить прав до шести месяцев, даже если разметка незаметна под снегом. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

По его словам, российские водители часто сталкиваются с тем, что дорожная разметка незаметна из-за снежного покрова. В законодательстве предписано наказывать автомобилистов за выезд на встречку в любом случае, но обычно их привлечение к административной ответственности в такой ситуации неправомерно.

Адамс объяснил, что это основывается на «фундаментальном принципе права — отсутствии вины», так как водитель не имел возможности увидеть дорожную разметку из-за плохих погодных условий. В таких местах обязательно должны устанавливаться дублирующие дорожные знаки. Кроме того, водитель может обжаловать привлечение его к ответственности, предоставив доказательства отсутствия своей вины.

«Важно подчеркнуть, что, если на материалах фото- и видеофиксации дорожная разметка все же различима, оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности представляется нецелесообразным и бесперспективным», — уточнил Адамс.

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