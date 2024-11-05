Автоэксперт Баканов указал на нецелесообразность мгновенного информирования водителей о нарушении

Автомобильный журналист Петр Баканов прокомментировал законопроект, предполагающий введение мгновенного информирования водителей о нарушении. Об этом сообщил RT .

Эксперт счел нецелесообразной реализацию инициативы. Он напомнил, что многие автомобилисты сознательно нарушают правила дорожного движения. Причина такой ситуации — небрежное отношение к процессу вождения.

«Например, невключение сигнала поворота, превышение скоростного режима, либо движение по обочине, или нарушение разметки», — пояснил специалист.

Он посоветовал делать упор на обучении в автошколах. Кроме того, Баканов предложил увеличить размер некоторых штрафов за несоблюдение ПДД.