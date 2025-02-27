Россиянам напомнили о правилах прохождения техосмотра в 2025 году
Юрист Хаминский: техосмотр носит для автовладельцев добровольный характер
Для обычных автовладельцев прохождение техосмотра стало добровольной процедурой. Если машину выпустили более четырех лет назад, то для постановки на учет могут потребовать диагностическую карту, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он напомнил, что согласно новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств», используемые россиянами в личных целях легковые машины и мотоциклы не подлежат обязательному техосмотру.
По словам юриста, наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре понадобится в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства.
Хаминский подчеркнул, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, не предоставляющих услуги такси.
Ранее в России предложили ввести обязательный технический осмотр для электронных самокатов. Причиной такой инициативы стала популяризация электросамокатов и рост ДТП с их участием.