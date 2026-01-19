Россиянам хотят разрешить предъявлять права через МАХ: главное о проекте МВД

В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через мессенджер МАХ

В МВД России предложили разрешить водителям показывать права через мессенджер МАХ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве разработали поправки в правила дорожного движения в области упрощения процедуры подтверждения права управления автомобилей.

«Проектом постановления предлагается приравнять предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.1.1 ПДД России, к предъявлению таких документов», — заявили в пресс-службе.

Для подтверждения будут использовать двумерный штрихкод, связанный с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Изменения нужны, чтобы упростить процедуру предоставления прав, а также для безопасности дорожного движения.

Ранее появилась информация, что в MAX зарегистрировались более 80 миллионов человек. Также в мессенджере провели свыше 2,2 миллиарда звонков.