Число зарегистрированных пользователей MAX превысило 80 миллионов

Общее число зарегистрированных пользователей в российском мессенджере MAX превысило 80 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Там отметили, что с момента запуска через платформу отправили более 10 миллиардов сообщений и провели более 2,2 миллиарда звонков.

Общее число публичных каналов в MAX превысило 140 тысяч. На них подписались более 45 миллионов пользователей.

«Выбрать канал по интересующей теме, изучить рекомендации и познакомиться с новыми авторами можно в обновленной витрине в приложении — в разделе „Чаты“, нажав на поисковую строку», — подчеркнули в пресс-службе.

Среди других новинок в национальном мессенджере — сервис «Снежки удачи». За выполнение заданий пользователи получат призы от MAX и компаний-партнеров.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал указ, позволяющий использовать мессенджер MAX для подтверждения совершеннолетнего возраста при покупке алкоголя, сигарет и энергетиков, а также при посещении публичных мероприятий или участии в лотереях.