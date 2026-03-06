Москвичам дали рекомендации по поездкам в такси 8 Марта

Поездки по Москве на такси в праздники можно сделать более комфортными, если учитывать несколько правил. Аналитики Яндекс Go рассказали 360.ru, что важно знать в преддверии 8 Марта.

Спрос на такси начинает расти уже с вечера пятницы, 6 марта. Москвичи заказывают авто для поездок за покупками, встреч с друзьями и семьей, а также возвращаются с корпоративов.

«Вечерний час пик в этот день начнется с 17:00, а число заказов в Москве может вырасти на 10–15% по сравнению с тем же временем в обычную пятницу», — уточнили в Яндекс Go.

По данным сервиса, 8 Марта утреннего часа пик обычно не бывает, так как это выходной. Выгодней всего поездка окажется, если заказывать такси до 10:00. Спрос начинает расти днем, а к 17:00–18:00 он может увеличиться на 15-30% по сравнению с обычным выходным.

Если желающих становится больше, чем свободных автомобилей, временно срабатывает повышающий коэффициент. Особенно это заметно у кинотеатров, ТЦ, парков и ресторанов.

«Также скачки спроса могут быть у цветочных рынков, откуда тоже будет большое число желающих уехать с букетами, начиная с открытия и до вечера», — добавили аналитики.

Они рекомендовали планировать поездки с запасом времени, особенно если речь идет о вечерних часах в праздничные дни. Пользователь сервиса имеет возможность посмотреть фактический спрос на такси и число свободных машин рядом — для этого надо нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана.

При касании высветится объяснение, что повлияло на цену поездки. Благодаря этому механизму пользователь можно решить, когда именно выгоднее взять таксомотор, и не лучше ли сделать выбор в пользу общественного транспорта.