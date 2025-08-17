Сегодня 15:53 Успеть за 30 минут. Все, что надо знать о новом порядке медосвидетельствования Нарколог Сараев: новый порядок медосвидетельствования предотвратит спекуляции 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Исследования

Наркотики

Лекарства

ДТП

Врачи

Правила

Россия

Водители

С 1 сентября в России изменится порядок медосвидетельствования на опьянение. Нововведения помогут повысить объективность результатов медицинских процедур и избежать спекуляций в этой области. Что именно ждет водителей, разбирался 360.ru.

Четкие границы процедуры На первый взгляд, значительных изменений в правила прохождения медосвидетельствования не внесли. Интервал между двумя продувами алкотестером, ранее составлявший 15-20 минут, увеличили до 15-25 минут. Также установили срок, в течение которого можно сдать на анализ мочу: допускаются 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Если пройдет больше получаса, оценивать состояние будут уже по анализу крови. Среди других нововведений — особое внимание приему лекарственных препаратов. Эта информация станет обязательной для указания в направлении на анализы.

Фото: РИА «Новости»

По словам кандидата медицинских наук, психиатра-нарколога Марата Сараева, изменения однозначно помогут определить более четкие границы процедуры медосвидетельствования и предотвратить всевозможные спекуляции.

«В моей практике были случаи, когда человека направляют на сдачу мочи, и у него якобы начинается задержка. То есть человек не отказывается от освидетельствования, что влечет за собой административную ответственность, однако тянет время», — привел пример собеседник 360.ru.

Механизм также позволит специалистам не пропустить состояние опьянения, даже если о нем говорят только косвенные признаки.

Предварительное тестирование мочи не всегда способно определить современные наркотики. И если есть признаки измененного сознания, и врач сомневается в чистоте анализа с точки зрения наличия психоактивных веществ, то принимается решение о заборе второй биологической среды, то есть крови. Марат Сараев

Исследование крови потребуется и в тех случаях, когда попавший в ДТП человек без сознания и, соответственно, мочу сдать не может. Теперь у специалистов есть четкий порядок действий в подобных ситуациях. Если же человек находится в сознании, но не сдает ни кровь, ни мочу, то через 30 минут будет считаться, что он отказался от медосвидетельствования.

Фото: РИА «Новости»

Влияние лекарств на результаты медосвидетельствования Обязательное указание приема лекарственных средств в направлении поможет сделать процедуру освидетельствования более прозрачной. Сараев отметил, что некоторые препараты могут дать ложноположительную реакцию тестов. «Это могут быть психотропные или обезболивающие кодеиносодержащие препараты. Соответственно, человек должен показать рецепт или, допустим, заключение врача, в котором четко прописано название средства, его содержимое», — пояснил собеседник 360.ru. Однако, как подчеркнул врач, фактор приема препаратов не станет основанием для отказа от тестирования. Чтобы перестраховаться и получить максимально точный результат, человека могут также направить и на газовый хроматограф, и на прочие анализы.

Кроме того, специалист будет учитывать и характер приема лекарств: распространены случаи, когда препараты употребляют не по назначению. «Бывает, что человек предъявляет какое-либо заключение, но его внешний вид и поведение говорят о том, что он употребляет средства в другой дозировке или миксуя, что приводит к одурманиванию. Главным мотивом для выводов остаются клинические признаки», — указал нарколог. Даже при отрицательных тестах врач имеет право взять на себя ответственность и установить состояние опьянения. Сараев добавил, что при этом специалист обязан уметь отличать одурманивание от последствий травм — например, нарушения мозгового кровообращения или шокового состояния.