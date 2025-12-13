Россиян призвали заменить права, срок действия которых истек в 2023 году

Водительские удостоверения, которые истекли в 2023 году и были автоматически продлены, нужно заменить. В 2026 году их признают недействительными, сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев. В 2025 году прекратится автоматическое продление водительских прав.

«Все водительские удостоверения, которые действовали до конца 2025 года, они продлеваются на три года. Автоматическое продление прав до 31 декабря 2025 года действует, и все», — сказал он.

Водители, чьи права автоматически продлили с 1 января по 31 декабря 2023 года на три года, должны будут поменять документ в 2026 году.

В пресс-центре МВД России сообщили, что замена российского водительского удостоверения проходит без экзаменов. Для этого нужно предоставить паспорт и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к вождению. Если у вас уже есть водительское удостоверение, его тоже нужно предъявить.

Водители, планирующие покинуть Россию, обязаны заменить истекшие водительские права. Автоматическое продление действует только внутри страны. За управление автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Как сообщили «Известия», 12–14 декабря Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в регионах. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления автомобилем в нетрезвом виде.

За два дня стоимость ОСАГО значительно выросла в нескольких регионах. Директор по развитию ГК «500-400 Страхование» Илья Новиков рассказал, что Центробанк с 9 числа расширил ценовой коридор базового тарифа ОСАГО на 15% в обе стороны.