Россиян предупредили об уголовном наказании за дебош на борту самолета

Российское законодательство предусматривает несколько видов наказаний для пассажиров, устроивших дебош на борту самолета. Об этом 360.ru сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, официально термина «авиадебошир» не существует, однако это международное понятие давно устоялось и активно применяется в обиходе.

«Есть нарушители правил авиационной безопасности. Все зависит от конкретного вида допущенного нарушения», — сказал юрист.

За мелкое хулиганство, курение в салоне или неподчинение членам экипажа предусмотрена административная ответственность: штрафы от 500 до 5000 рублей либо арест на срок до 15 суток.

За нарушения, которые несут в себе угрозу безопасности полета или здоровью людей, последует уголовная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Подробнее о том, как ведется борьба с авиадебоширами в России, читайте в нашем материале.