Россиян предупредили о запрете проставления непредусмотренных отметок в правах

Проставление отметок в российских водительских правах строго регулируется, поэтому вносить что-либо, кроме разрешенного, запрещено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Российское национальное водительское удостоверение оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Проставление отметок, повлекших его недействительность, не допускается», — сказали в пресс-центре.

В МВД уточнили, что в разделе 14 прав содержатся общие ограничения на использование водительского удостоверения для всех категорий и подкатегорий транспортных средств. Также указан год, когда водитель впервые получил права, и информация о владельце удостоверения.

В России скоро вступят в силу новые изменения в законодательстве, которые коснутся водителей. С 1 марта 2027 года увеличится список причин для аннулирования водительских прав.