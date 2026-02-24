Россиян предупредили о возможных задержках и отменах рейсов в Москве

В московском регионе ожидается снегопад 24 февраля, который может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов, вплоть до отмены рейсов, сообщил в телеграм-канале советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Снегопад ожидается с 08:00 вторника и продлится, как сообщали синоптики, до конца суток. В расписании полетов из-за непогоды могут скорректировать время прилетов и вылетов. Возможны и отмены рейсов.

«Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — уточнил Кореняко.

Пассажиров призвали отслеживать актуальную информацию с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков.

Кореняко добавил, что в авиагаванях задействуют дополнительный персонал для обслуживания самолетов. Ситуация будет контролироваться Минтрансом, Росавиацией и Ространснадзором.

В пятницу, 20 февраля, столичные аэропорты обслужили 200 рейсов, несмотря на мощный снегопад.