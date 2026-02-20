За ночь московские аэропорты обслужили 200 рейсов, несмотря на снегопад

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать на фоне мощного снегопада. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В период с 00:00 по 06:00 аэропорты отправили 137 лайнеров и приняли 78.

«„Уходов“ самолетов на запасные аэродромы не было», — подчеркнули в пресс-службе. Для обслуживания рейсов и пассажиров воздушные гавани привлекли дополнительный персонал.

Аэропортовые службы оснастили необходимыми средствами для борьбы с непогодой, они продолжают работать в усиленном режиме. Специалисты регулярно расчищают снег и занимаются противоледной обработкой на взлетно-посадочных полосах.

Причиной непогоды в Московском регионе стал снежный циклон «Валли». Атмосферный вихрь пришел в столицу со стороны Болгарии через Крым. На фоне метели экстренные службы мегаполиса перешли на режим повышенной готовности. Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.