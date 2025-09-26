Автоэксперт Погуляев предупредил об износе покрышек при ранней смене шин

Несвоевременная смена автомобильных шин может привести к серьезным проблемам с безопасностью вождения. Об этом в беседе с « Известиями » сообщил собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев.

По мнению эксперта, использование летних покрышек зимой лишает автомобиль сцепных свойств, что вызывает трудности с троганием с места, торможением и управлением, и может привести к авариям.

«Если за бортом холод и на дороге наледь, а автомобиль на летней резине, то лучше отказаться от поездок вообще. Перемещайтесь по городу на общественном транспорте, такси или каршеринге», — отметил специалист.

Он также предупредил, что ранняя установка зимних шин менее опасна по сравнению с несезонной эксплуатацией. Однако среди последствий — ускоренный износ на теплом асфальте. Погуляев посоветовал «переобувать» машину при среднесуточной температуре +5…+7 градусов.