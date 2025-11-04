Россиян предупредили о штрафе за настройку навигатора во время езды

Юрист Бачурина: водителя оштрафуют за манипуляции с телефоном во время движения

Россиян ждет штраф за настройку навигатора во время движения автомобиля. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.

«Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД», — сказала она.

Юрист пояснила, что водитель должен проложить маршрут в навигаторе до начала движения, чтобы не нарушить правила.

До это Бачурина рассказала агентству, что водители могут использовать телефон только в пробке или на красный сигнал светофора. Главное условие — машина не движется.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что водителю запрещено пользоваться телефоном во время движения. За такое нарушение грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей, если только в машине не имеется системы hands-free.