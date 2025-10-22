Юрист Салкин напомнил о штрафе за использование телефона во время вождения

Держание телефона в руке во время управления транспортным средством может привести к штрафным санкциям. Чтобы избежать наказания, рекомендуется использовать устройства, которые позволяют вести разговор без необходимости держать гаджет в руках. Об этом напомнил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru .

Специалист указал, что пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Нарушение этого правила влечет за собой административную ответственность по статье 12.36.1 КоАП РФ со штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.

Салкин также отметил, что использование телефона с системой hands-free допустимо, однако практика работы ГИБДД и судов показывает, что удержание телефона в руке может быть расценено как нарушение.