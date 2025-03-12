Юрист Адамс: нечитаемые номера на машине могут обернуться штрафом

Юрист Давид Адамс предупредил о последствиях, которые ждут российских водителей за грязные номера в 2025 году. Обязанность держать номерные знаки чистыми прописана в КоАП России, напомнил эксперт в беседе с RT .

По его словам, загрязнение, из-за которого хотя бы одна цифра или буква не видны с 20 метров, наказывается штрафом в размере 500 рублей.

«В этом случае законодатель исходит из презумпции добросовестности и предполагает, что загрязнение произошло естественным путем, например из-за неблагоприятных погодных условий или движения по грунтовым дорогам», — пояснил специалист.

Если инспектор увидит, что водитель намеренно скрыл номер, например только цифры и буквы замазаны грязью, а кузов при этом чистый, то накажут строже. Юрист предупредил о штрафе в размере пяти тысяч рублей. Также возможно лишение прав.