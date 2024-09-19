Блогер-таксист Ковшов: полисы ОСГОП не повлияют на стоимость проезда для пассажиров
Депутаты Госдумы планируют заняться внедрением краткосрочных полисов страхования ОСГОП для такси. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировал блогер-таксист Денис Ковшов.
По его словам, пассажирам не стоит опасаться нововведений, ведь они никак не повлияют на стоимость поездки.
«Только водителям придется больше тратить на обслуживание машины», — отметил блогер.
Соответствующие расходы, добавил Ковшов, постоянно росли в течение последних лет. Реальную прибыль таксисты получают с заказов в час пик.
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