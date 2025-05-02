Россиян предупредили о росте цен на отечественные и б/у автомобили

Введение в России новых правил утильсбора для импортных моделей приведет к тому, что покупка автомобиля станет роскошью. Подорожают как подержанные, так и новые отечественные машины, заявил в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, власти решили уравнять растаможку и тем самым отсечь импортные автомобили с рынка, из-за чего оформление транспорта через государства ЕАЭС перестанет быть выгодным.

Эксперт рассказал, что благодаря утильсбору государство получило более триллиона рублей, но сильно изменило ситуацию на авторынке. Он напомнил, что из-за отсутствия импорта исчезла конкуренция. Автомобили становятся все дороже, превращаясь в предмет роскоши.

«Если бы мы увидели, что утилизационный сбор на импортные автомобили подняли, импорт отсекли, а отечественные не подорожали, тогда все было бы логично, но ситуация иная, потому что цены растут», — добавил Шапарин.

Ранее автоэкспорт Ян Хайцеэр допустил снижение цен на авто из Китая. Спрос на такие машины снизился, поэтому дилеры могут объявить о скидках.