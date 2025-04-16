Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал снижение цен на китайские авто

Автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с изданием Ura.ru рассказал, что в ближайшие шесть месяцев ожидается спад продаж китайских автомобилей в России. Это связано с высокой процентной ставкой по кредитам.

Дилеры продают машины со скидками и спецпредложениями, чтобы освободить склады от переполненных товаром помещений. Хайцеэр отметил: «Считаю, что где-то полгода будет спад продаж, закрытие некоторых дилерских центров, а затем произойдет корректировка в сторону увеличения спроса — мир не стоит на месте, люди все равно будут покупать машины, хотя сейчас на спрос давит высокая процентная ставка по кредитам».

Эксперт добавил, что если не будет суперпредложений и скидок, то снижение темпов продаж продолжится. Однако падение цен не будет длиться вечно. Некоторые дилеры уже сбывают машины себе в ноль или в убыток, чтобы опустошить склады.