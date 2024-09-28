Россиян предупредили о росте цен на автомобили во всех сегментах

Новые ставки утилизационного сбора вступят в силу с 1 октября, что может привести к резкому скачку цен на авторынке, причем и на новые, и на поддержанные автомобили. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

По словам эксперта, наиболее масштабные изменения произойдут в сегменте автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров. Если сейчас утильсбор на них составляет около 300 600 рублей, то с 1 октября он вырастет до 556 тысяч рублей.

«В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», — предположил Фиронов.

При этом он предупредил, что одномоментного подорожания во всех сегментах авторынка не произойдет. Этот процесс растянется как минимум до конца года, но уже в 2025 году утильсбор снова индексируют.

Фиронов добавил, что сейчас на российском авторынке искусственно раздувают ажиотаж, призывая скупать машины, которые якобы потом подорожают.

Ранее автоэксперт Евгений Соловьев заявил, что уже через два месяца россияне смогут приобрести авто со скидками.