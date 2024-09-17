Автоэксперт Соловьев спрогнозировал скидки на машины в России через два месяца

Автоэксперт Евгений Соловьев рассказал, когда россияне смогут приобрести машины 2024 года со скидками. Слова специалиста опубликовал сайт « Аргументы и факты ».

Новости об увеличении утилизационного сбора, напомнил эксперт, обернулись повышенным спросом на транспорт в августе. Однако традиционные праздничные акции начнутся уже через два месяца, предположил Соловьев.

Он также указал на варианты с заказом подержанных авто из Китая или Японии с самостоятельной уплатой льготного утильсбора, добавило ИА НСН.