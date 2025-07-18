Россиян предупредили о росте штрафов за ряд нарушений ПДД с 18 июля

Штрафы за невыполнение требования остановить машину вырастут до 10 тысяч рублей. Об этом заявил РИА «Новости» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 18 июля будут штрафовать за невыполнение требования остановить транспортное средство на сумму до 10 тысяч», — обратил внимание эксперт.

Он подчеркнул, что штраф вырос с 500-800 рублей до 7-10 тысяч неслучайно. По словам Шкуматова, отказ остановиться нередко означает, что водитель пьян.

«То есть речь идет не просто о нарушении, а о системной угрозе безопасности на дороге», — отметил Шкуматов.

Ранее Петербургский депутат Алексей Цивилев предложил увеличить штраф за видеоконференции за рулем.