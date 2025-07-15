Петербургский депутат Цивилев предложил увеличить штраф за видеоконференции за рулем

Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил ужесточить наказание за нарушения ПДД при перевозке людей. Он направил соответствующее предложение в департамент госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта, написала «Парламентская газета» .

По словам депутата, водители общественного транспорта отвлекаются на телефон, что приводит к ДТП.

«Водители не только разговаривают по телефону, они устраивают видеоконференции, аудио- и видеопереписку, часами болтают в наушниках», — цитирует Цивилева радио Sputnik.

Депутат считает целесообразным десятикратно увеличить размер штрафа за использование телефона за рулем до 15 тысяч рублей для водителей общественного транспорта, которые несут повышенную ответственность за безопасность пассажиров.

Член Общественной палаты России Александр Холодов отметил, что запрет на общение по мобильному устройству устарел и содержит парадокс. Он считает, что сначала нужно провести исследование, какие факторы реально влияют на безопасность за рулем, а затем устанавливать запреты и наказания.