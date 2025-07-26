Россиян обязали перестраиваться в другой ряд при пропуске машин с мигалками

С субботы, 26 июля, начинают действовать обновленные правила дорожного движения, касающиеся проезда автомобилей со спецсигналами. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Теперь водители обязаны при приближении спецтранспорта перестраиваться в соседний ряд, на обочину или совершать иной маневр, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд. Впервые вводится запрет на движение рядом с такими машинами на одинаковой скорости, а также на их опережение.

Пропускать придется не только скорую, полицию, пожарных и МЧС, но и автомобили без цветографической схемы, которые используются для перевозки чиновников и движения в составе колонн сопровождения.

Пока штрафы остаются прежними — до 7,5 тысяч рублей или лишение прав, но скоро наказания ужесточат. Госдума и Совет Федерации уже одобрили поправки в КоАП: за отказ пропустить машину со спецсигналом штраф увеличат до 7,5–10 тысяч рублей либо лишат прав.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, ужесточившее требования к перевозке детей в легковых автомобилях.