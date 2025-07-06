Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультации пассажиров аэропортов

Столкнувшиеся с отменой или переносом рейса в российских аэропортах пассажиры смогут получить консультации о возвращении денег за билеты на горячей линии Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операторы также ответят на вопросы о возможности получения моральной компенсации со стороны авиакомпаний и по всем другим вопросам.

В пресс-службе добавили, что пассажиры после объявления задержки рейса вправе отказаться от перелета и получить полную сумму за билет и возмещение понесенных издержек. Кроме того, перевозчики в случае переноса вылета на длительное время обязаны обеспечить людям бесплатное хранение багажа, предоставить напитки и горячую еду.

Узнать все подробности пассажиры могут по телефону горячей линии: 8-800-555-49-43.

По данным Минтранса, только за субботу, 5 июля, в московском аэропорту Шереметьево из-за ограничений произошла задержка 241 рейса и отменили вылеты 158 рейсов. В Пулкове задержали 36 и отменили 87 рейсов. Ограничения также коснулись воздушной гавани Нижнего Новгорода.

Причиной закрытия неба сначала стал ураганный ветер, который накрыл столичный регион, а после — угроза атаки беспилотников.