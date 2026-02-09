Росавиация заявила о готовности возобновить полеты с США

Ядров: Росавиация готова к возобновлению полетов с США, если снимут ограничения

Росавиация готова к возобновлению полетов с США, однако необходимо руководствоваться снятием ряда ограничений в отношении отечественных авиакомпаний. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Он напомнил, что изначально ограничения на полеты устанавливала не российская сторона.

«Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. При возобновлении авиасообщения мы должны руководствоваться снятием ограничений», — заявил Ядров.

Глава агентства добавил, что американские авиакомпании получат более комфортные условия в случае взаимного открытия авиасообщения.

«Они будут быстрее добираться до Москвы, а наши авиакомпании облетают Европу. А в целом мы готовы», — заключил он.

В декабре 2025 года замглавы МИД Сергей Рябков заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с Россией.