Росавиация ввела ограничения в трех аэропортах Москвы

Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты не выпускают и не принимают воздушные суда. Ограничения, по информации Росавиации, связаны с обеспечением безопасности. Об изменениях в работе Шереметьево не сообщалось.

Перевозчики вынужденно корректируют расписание, сообщила пресс-служба Внуково. Судя по онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы в Стамбул, Бодрум, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Нарьян-Мар, Ульяновск и Минеральные Воды.

Из Домодедово отменен вылет в Эль-Аламейн, задержаны рейсы в Ереван, Самарканд, Ош, Омск, Барнаул, Норильск, Куляб, Иркутск и Екатеринбург. В Жуковском отложенными отмечены вылеты в Душанбе.

В предыдущие дни временные ограничения вводились в аэропортах Кирова, Чебоксар, Сочи и Геленджика.