Росавиация продлила приостановку рейсов через Израиль и Иран

Росавиация продлила ограничения на полеты российских авиакомпаний в Израиль и Иран до 27 марта. Решение объяснили вопросами безопасности, сообщил телеграм-канал Федерального агентства воздушного транспорта.

Полеты в Израиль и Иран, а также транзит через их воздушное пространство, останутся приостановленными до 23:59 по столичному времени 27 марта 2026 года.

Тем, кто выполняет рейсы в страны Персидского залива, советуют выбирать маршруты в обход — через воздушное пространство других государств. При этом перевозчикам рекомендуют следить за обновлениями и указаниями авиационных властей по маршруту.

На прошлой неделе министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что в период со 2 по 11 марта российские и иностранные авиакомпании на 284 рейсах вывезли порядка 59 тысяч пассажиров из стран Ближнего Востока.