Росавиация отменила рейсы в Северо-Курильск из-за цунами

Угроза затопления взлетно-посадочной полосы возникла в аэропорту Северо-Курильска на острове Кунашир после цунами. Росавиация временно остановила все рейсы в воздушную гавань. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко .

Он подчеркнул, что это единственное последствие для авиационной отрасли региона после обрушившегося стихийного бедствия.

Землетрясение не сказалось на работе аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Воздушная гавань в среду, 30 июня, обслужила 27 рейсов.

Основной краевой перевозчик «Камчатское авиационное предприятие» и ФКП «Аэропорты Камчатки» работают в штатном режиме.

«Обследованы все объекты инфраструктуры, повреждений не обнаружено», — сообщил Кореняко.

Пресс-секретарь Росавиации добавил, что инфраструктурные объекты воздушного транспорта Сахалинской области, попавшие в зону землетрясения, повреждений также не получили.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке в среду, 30 июля. После серии подземных толчков началось мощное цунами, накрывшие все регионы Дальнего Востока. По данным МЧС, в безопасные места эвакуировали 2,7 тысячи жителей Курильских островов.