Росавиация опровергла информацию об ограничении работы столичных аэропортов

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве опровергли информацию об ограничениях в работе воздушных гаваней Москвы.

«Аэропорты московского региона на 15:25 <…> работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы. Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации», — уточнили в Росавиации.

Об ограничении работы трех столичных аэропортов днем 1 ноября сообщили источники Telegram-канала Shot. По их данным, отправку и прием рейсов из-за введенного плана «Ковер» приостановили во Внукове, Домодедове и Жуковском.