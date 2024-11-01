Росавиация опровергла информацию об ограничении работы столичных аэропортов

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве опровергли информацию об ограничениях в работе воздушных гаваней Москвы.
«Аэропорты московского региона на 15:25 <…> работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы. Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации», — уточнили в Росавиации.
Об ограничении работы трех столичных аэропортов днем 1 ноября сообщили источники Telegram-канала Shot. По их данным, отправку и прием рейсов из-за введенного плана «Ковер» приостановили во Внукове, Домодедове и Жуковском.
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