Пассажирский самолет рейсом Тюмень-Нячанг подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы, после чего совершил экстренную посадку городе Янгон. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Azur Air .

Самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air выполнял рейс ZF-2559 из Тюмени в Нячанг во Вьетнаме. У побережья Мьянмы самолет подал сигнал бедствия, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Предварительно, причиной сигнала бедствия стала неисправность двигателя. Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

«Посадка прошла в штатном режиме, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно. На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал», — сообщили в авиакомпании.

В конце февраля у самолета Boeing 767 авиакомпании Azur Air при взлете с вьетнамского острова Фукуок загорелся двигатель. Пассажиры заметили яркие вспышки пламени и около восьми взрывов из левого двигателя самолета. Экипаж выработал топливо и вернулся в аэропорт вылета.