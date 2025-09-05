Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. По данным Ростеха , собранная по серийным технологиям машина провела в воздухе около часа.

В рамках программы импортозамещения на самолете заменили десятки зарубежных агрегатов и систем. Главное новшество — российские двигатели ПД-8. Также был модернизирован планер, что упростило производство и обслуживание.

Сборка новых SJ-100 ведется на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где используется отечественное оборудование, включая стенд для стыковки планера. В производстве сейчас находятся 24 серийные машины.

Ранее сообщалось, что Ростех планирует начать серийное производство самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114 к 2026 году.