Росавиация назвала дату возобновления рейсов Turkish Airlines

Остановившая рейсы в Россию турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты в полном объеме в пятницу, 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко .

Он подчеркнул, что отменные на четверг, 8 мая, рейсы между Россией и Турцией выполнят перевозчики Azur и SouthWind.

«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Пресс-секретарь Росавиации добавил, что турецкий авиаперевозчик также рассматривает возможность включение в расписание на 9 мая дополнительных рейсов.

Об отмене рейсов в Россию авиакомпании Turkish Airlines сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в туриндустрии.

Собеседник агентства не исключил, что такое решение приняли на фоне отмены и задержки вылетов в российских аэропортах, к которым привели массированные налеты украинских беспилотников.