Резервный борт с пассажирами из Шарм-эль-Шейха приземлился в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге успешно приземлился резервный борт, на котором отправили пассажиров самолета «Уральских авиалиний» после его экстренной посадки. Информация об этом появилась на сайте аэропорта .

Рейс U6-1876 прибыл в место назначения 4 января в 18:15 по московскому времени.

Воздушное судно Airbus A321 neo, на котором изначально должны были прилететь пассажиры «Уральских авиалиний», 3 января вернулось в Шарм-эль-Шейх и совершило экстренную посадку. Причиной стал отказ одного из двигателей. На борту находились 243 человека, включая экипаж. Никто из них не пострадал.

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации начала расследование происшествия. По его итогам примут меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое на борту развернувшегося самолета одним из пассажиров. Бортпроводники призывали людей сохранять спокойствие.