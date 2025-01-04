Появилось видео из экстренно севшего в Шарм-эш-Шейхе самолета

Экстренную посадку севшего в Шарм-эш-Шейхе самолета сняли на видео

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Шарм-эш-Шейхе, старались сохранять спокойствие. Кадры, снятые на борту воздушного судна, оказались в распоряжении 360.ru.

«Во время посадки вы должны принять безопасную позу. При посадке может быть несколько ударов, оставайтесь в безопасной позе до новых команд», — инструктировали людей бортпроводники.

Пассажиры эмоционально переговаривались между собой, но оставались на местах, внимательно слушали инструктаж и отрабатывали позу для посадки.

На борту находились 236 человек. Через 10 минут после взлета на воздушном судне, следовавшем в Екатеринбург, прозвучала сигнализация об отказе двигателя. Экипаж принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в Египте, никто не пострадал.

Пассажиров отправят в Екатеринбург резервным бортом. Сейчас они ожидают вылета.