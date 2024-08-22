Решили подзаработать. Автоэксперт объяснил рост цент на отечественные авто

Автоэксперт Попов: цены на машины в России поднимутся на 15-20% до конца года

Фото: Unsplash

Цены на отечественные легковушки с 13 по 19 августа выросли в среднем на 1,28%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росстат. При этом стоимость иномарок за этот период почти не изменилась. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал 360.ru, что на фоне инфляции продавцы российских машин решили подзаработать.

«Спрос определяет предложение. Сейчас все находятся в ожидании утильсбора и других различных историй со ставками рефинансирования. Почему бы не сыграть на эту тему в цене? Нормальная история», — заявил он.

Рынок России сейчас «шатается», на фоне инфляции ожидается подорожание иномарок. Но спрос на машины не снижается. Продавцы, наблюдая за процессом, решают заработать на этом, отметил Попов. По его мнению, в целом стоимость машин поднимется.

«Я думаю, что на 15-20% до конца года все подтянется», — отметил собеседник 360.ru.

Другой автоэксперт Максим Железняк тоже предположил, что из-за утильсбора цены на автомобили вырастут до 20%. При этом речь идет в основном о машинах с объемом двигателя от одного до двух литров.

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