Решение по утильсбору отложили на месяц

Российские власти перенесли вступление в силу изменений в закон об утилизационном сборе на месяц. Новые правила начнут действовать с 1 декабря, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, решение принято после обращения общественной организации «Деловая Россия». Мантуров отметил, что поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос переноса сроков, чтобы избежать проблем у тех, чьи автомобили сейчас находятся в транзите или проходят таможеннуые процедуры. Он подчеркнул, что власти «не создадут сложностей для населения» и намерены найти оптимальный вариант перехода.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность смягчить переход на новые правила для легковых иномарок и отсрочить их введение для автомобилей, купленных в августе–октябре.

Согласно изменениям, методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей (категория М1) будет привязана к мощности двигателя. Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты: 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей — за машину старше трех лет, если мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил.

Глава «Деловой России» Алексей Репик в своем обращении к Мантурову отметил, что новые правила поддержат официальных автодилеров и защитят рынок от «серых» схем импорта, однако напомнил о необходимости учесть интересы покупателей, которые уже оплатили автомобили по действующим правилам.

Ранее «Известия» сообщали, что из-за новых правил утильсбора иномарки премиум-класса могут подорожать вполовину, а среднего — на треть.