Рейды Госавтоинспекции пройдут в выходные в нескольких регионах России

В первые выходные июня на российских дорогах пройдут рейды. Полицейские проверят водителей на алкоголь. О мероприятии «Нетрезвый водитель» сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ульяновской области.

В течение трех дней, с 5 по 7 июня, наряды ДПС в усиленном режиме будут проверять водителей. Особое внимание уделят аварийным участкам дорог, местам отдыха, загородным трассам и выездам из населенных пунктов.

Нарушителям грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф на 45 тысяч рублей. Повторное управление машиной в пьяном виде обернется уголовным преследованием.

Аналогичные рейды пройдут в первые выходные июня на дорогах Башкирии, Кировской, Ивановской областей, Республики Коми и других регионов. Правоохранители призвали также самих жителей сообщать в полицию о пьяных водителях.

Ранее стало известно о планах правительства к 2030 году внедрить в авто алкозамки. Система блокировки двигателя сработает при обнаружении паров алкоголя.