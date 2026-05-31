Алкозамки могут появиться в России к 2030 году

Система блокировки двигателя при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России к 2030 году. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ, который изучило РИА «Новости» .

«Определение критериев применения систем (устройств) блокирования запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков)», — говорится в распоряжении правительства.

Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначили Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры России.

Согласно документу, в России также появится система, которая будет собирать данные о состоянии водителя, а также обнаруживать признаки сна или рассеивания внимания.

Ранее президент подписал документ, упрощающий оформление документов для пьяных водителей. Закон сокращает число бумаг, заполняемых при задержании водителей в алкогольном опьянении.